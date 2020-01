Ribeirão do Pinhal mantém tradição de Santos Reis

Grande momento da festa será nesta segunda-feira

Movidos pela fé, alegria e união a tradição da Folia de Reis reúne novamente nesse início de ano, no bairro rural da Jacutinga em Ribeirão do Pinhal, milhares de pessoas de diversas regiões do país para essa manifestação religiosa e cultural que rememora a visita dos Três Reis Magos ao Menino Jesus.

A festividade começou no dia 27 de dezembro e percorreu casas de Ribeirão do Pinhal e de municípios da região. Nesse fim de semana (04 e 05) a peregrinação esteve no bairro rural para chegada da grande festa em frente da Capela Nossa Senhora da Conceição, nesta segunda-feira, dia seis.

A Folia de Reis foi trazida de Minas Gerais pelo agricultor Ambrósio Dutra da Silva e sua esposa, Maria Cândida, em 1939, para homenagear os três Reis Magos, Baltazar, Belchior e Gaspar, que viajaram pelo oriente seguindo uma estrela para adorar o filho de Deus, e é mantida até hoje pelos descendentes e amigos da família Dutra. A companhia criada em agradecimento pela chegada na nova terra, completa 81 anos, e antecede inclusive a emancipação do município, que tem 72 anos.

De acordo com os foliões, todos os anos dezenas de voluntários preparam a festa popular, servindo para um multidão sanduíches, refeições, refrigerantes e sorvetes preparados com carinho e distribuídos gratuitamente. Desde que a festa começou criou-se uma regra pelos organizadores de que nada poderia ser vendido nesse dia.

A iniciativa em Ribeirão do Pinhal conta também com outras companhias que nesta segunda vão realizar a festa, como a conduzida pela família do vereador Emerson Gonçalves de Oliveira, que existe há cerca de 30 anos (fotos).