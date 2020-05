Ribeirão do Pinhal não fechou limites; mais uma feiquinius no NP

Secretaria “fechou” cidade apenas com barreira sanitária

A Prefeitura de Ribeirão do Pinhal fechou todos os acessos da zona urbana. Ninguém mais entra e nem sai da cidade. A decisão – que afrontaria o direito de ir e vir – é do prefeito local. Essa desinformação circula no Norte Pioneiro por meios de textos e imagens em redes sociais e aplicativos como WhatsApp e não passa de mais uma Feiquinius (versão aportuguesa do inglês Fake News, isto é Notícia Falsa).

A secretária municipal de Saúde, Vanderlene Silveira Resende (foto) explicou, na tarde desta terça-feira, dia cinco, que se trata somente de uma barreira sanitária já realizada há pelo menos uma semana.

A implementação da barreira sanitária em áreas reduzidas representaria risco de aglomeração, indo de encontro às medidas de distanciamento social. Em situações parecidas, é prudente lembrar a importância da atuação coordenada entre os órgãos públicos de todo o país, coordenados pelo Ministério da Saúde, no combate a pandemia da Covid-19.

É um mecanismo legal utilizado por autoridades que impede ou restringe a circulação de organismos vivos, parte deles ou seus derivados. Este mecanismo tem por objetivo evitar ou prevenir riscos de contaminação e disseminação de pragas e doenças ou a introdução de espécies que possam ameaçar a saúde de seres humanos, animas e vegetais que vivam nestes locais ou comprometer o equilíbrio ecológico da região. Normalmente este termo é usado no caso de animais e seus derivados e o termo barreira fitossanitária para vegetais e seus derivados. O termo genérico mais usado é barreira de biossegurança. Só que no caso da pandemia a expressão ganhou outro significado também.

De qualquer forma, em solo ribeiro-pinhalense, conforme detalha Vanderlene, foram feitas barreiras para evitar possíveis infectados com a Covid-19, “as restrições mais comuns são que se pare o carro ou moto; confira a pressão arterial de todos no veículo; faça uma espécie de cadastro resumido; veja se estão com máscaras, esse tipo de ação; não queremos ter mais casos no nosso município…Todos podem entrar, menos os pacientes de risco ou que estejam com doenças respiratórias, por exemplo”, declara.

A precaução é procedente para um município de 15.500 habitantes. Nesta terça-feira, o boletim registrou:

Suspeitos sintomáticos: 28

Suspeitos assintomáticos : 20

Suspeitos Aguardando confirmação* : 9

Suspeitos descartados: 33

Confirmados: 6

Óbito: 1

*Realizou teste em laboratório não credenciado pelo estado.

Curioso ressaltar que há três rodovias que passam pela cidade:

PR-218 que liga Ribeirão do Pinhal à Nova Fátima, Jundiaí do Sul e à BR-153;

PR-436 que liga Ribeirão do Pinhal a Ibaiti (rodovia não pavimentada) e

PR-439 que liga Ribeirão do Pinhal a Santo Antonio da Platina.

A propósito, é frequente a maioria pensar que limite, divisa e fronteira são a mesma coisa, porém há diferenças entre elas. O limite é usado para definir a demarcação de divisão entre um município e outro. A divisa para definir a demarcação de divisão entre um estado e outro. Já fronteira é para demarcação de divisão entre um país e outro.

No âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.341, proposta por um partido político, tendo como objeto a Medida Provisória nº 926/2020, o ministro do Supremo Tribunal (STF) Marco Aurélio Mello decidiu que os governadores e prefeitos têm poderes para restringir a locomoção em estados e municípios[2].

Assim, diante da pandemia da COVID-19, vislumbram-se que medidas restritivas como a limitação do acesso e da circulação de pessoas têm sido tomadas a fim de evitar a propagação do vírus, oportunidade em que se observa a atuação conjunta entre os entes federativos.

Estas medidas impulsionam o debate sobre os limites da interferência do Estado nas liberdades dos indivíduos em contrapartida com o dever estabelecido na Constituição Federal de cuidar da saúde, garantindo medidas que visem a redução do risco de doença.

Neste quadro, a Constituição Federal traz em seu art. 5º, XV, a liberdade de locomoção dentro do território brasileiro, que consiste no direito fundamental de ir e vir. Trata-se de um direito de primeira dimensão que trouxe obrigações negativas para o Estado, ou seja, obrigação de não intervir, a fim de proteger a esfera da autonomia pessoal frente às eventuais arbitrariedades cometidas pelo Estado. A sua importância é reforçada pela existência do Habeas Corpus, remédio constitucional dirigido à tutela da liberdade de locomoção, o qual é considerado cláusula pétrea.

Entretanto, nenhum direito fundamental pode ser considerado absoluto, posto que pode ser objeto de limitação, devendo ser analisado à luz da proporcionalidade, que estabelece que as medidas tomadas devem estar respaldadas pela adequação, necessidade e análise do custo-benefício, ou seja, os benefícios devem estar presentes em maior escala.

Além disso, a própria Constituição relativiza o exercício deste direito no momento que dispõe que se aplica no tempo de paz, além de deixar ao encargo de lei infraconstitucional uma possível restrição.

Cita-se também o art. 139, I da CRFB/88 que estabelece que durante o estado de sítio poderá haver obrigação de permanência em determinada localidade e o art. 27 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos que estabelece que em caso de guerra, de perigo público ou de outra emergência que ameace a independência ou segurança do Estado parte, este poderá adotar disposições que, na medida e pelo tempo estritamente limitado às exigências da situação, suspensão as obrigações contraídas na referida Convenção.

Neste sentido, recentemente o Congresso Nacional aprovou o estado de calamidade pública, tendo em vista a situação excepcional de emergência de saúde.

Importante ressaltar que a saúde é um direito social, expressamente resguardado pela Constituição em seus artigos 6º e 196, tratando-se de direito de segunda dimensão, que estabelece uma prestação positiva do Estado, se relacionando diretamente com os objetivos de justiça social e com o direito à vida.

Além disso, tendo em vista o federalismo cooperativo, em que se tem como uma das características a repartição de competências, a saúde surge como competência comum dos entes federativos.Volta-se, assim, à análise comparativa de ambos direitos fundamentais frente à atual situação ocasionada pelo COVID-19.

Certo é que o Estado não pode prestar uma proteção insuficiente aos indivíduos ou sequer restringir excessivamente os direitos. Ademais, deve-se sopesar o interesse da coletividade em prol da necessidade da proteção do núcleo essencial, da necessidade da observância do princípio da concordância prática e no juízo de ponderação.

Dessa forma, havendo concorrência entre dois bens jurídicos tutelados, deve-se adotar uma solução que seja menos gravosa e que busque a maior realização dos direitos envolvidos. Assim, tem-se tais restrições como adequadas, aptas a promover a preservação do direito fundamental da coletividade, vez que o direito à saúde e, consequentemente, à vida, adquire preferência prima facie, já que não há que se falar no livre trânsito do indivíduo se não houver amparo do Poder Público em proteger a vida.