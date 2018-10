Ribeirão do Pinhal promove Semana do Estudante

No centro cultural

Na noite desta quarta-feira, dia três o Colégio Estadual Hermínia Lupion realizou um Show de Talentos em comemoração a Semana do Estudante (fotos).

Foram realizadas várias apresentações de dança, música, poesia e a participação especial da dupla pinhalense Ester e Gustavo que fez o lançamento de sua nova música.

Com alegria, professores, funcionários e direção, receberam toda a comunidade escolar com belos momentos, como por exemplo, a exibição da aluna do 6º ano, Terezinha que cantou uma música acompanhada pelo público.

Por último, alunos do futebol masculino e feminino fizeram homenagem ao funcionário Deivid Junior de Melo, que se emocionou.

Houve bingo e gincana nos dois períodos na quadra do colégio.