Ribeirão do Pinhal tem mais duas mortes por Covid-19

População está alarmada há diversos meses pela pandemia

Exclusivo: Dois idosos (72 e 76 anos) perderam as vidas em Ribeirão do Pinhal por causa do novo coronavírus chegando ao registro assustador de nove óbitos, ainda mais se levando em conta o número de habitantes do município: 13.600.

O corpo de um já foi sepultado nesta sexta-feira, dia 28, no cemitério local e o outro levado para Londrina, onde a família deve enterrar neste sábado em horário não divulgado.

Há 216 casos confirmados.

Confira no quadro abaixo: