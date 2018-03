Richa confirma desincompatibilização e Cida anuncia continuidade

Mudanças serão mínimas no governo

O governador Beto Richa anunciou nesta segunda-feira (26) sua desincompatibilização do cargo no próximo dia seis de abril. O comunicado foi feito em reunião administrativa com secretários e gestores de empresas, autarquias e outros órgãos do Estado, no Palácio Iguaçu (fotos). A vice-governadora Cida Borghetti assume o Poder Executivo a partir do dia sete de abril.

Richa fez um balanço da gestão, salientou o equilíbrio fiscal do Estado e agradeceu o apoio recebido de toda a equipe administrativa e dos deputados estaduais. “Tomo esta decisão com muita tranquilidade. Fizemos, e fizemos bastante”, afirmou. “Hoje, o Paraná dá exemplos ao Brasil. O País reconhece que as medidas adotadas aqui se revelaram muito bem-sucedidas”, disse.

Saio de cabeça erguida, com a certeza de que cumpri a minha obrigação enquanto gestor público. Em todas as áreas, o Paraná merece destaque nacional; nosso estado é um canteiro de obras e um dos mais competitivos do País”

O governador citou evoluções em todas as áreas da administração estadual e reforçou o empenho da gestão para levar obras, programas e serviços aos 399 municípios paranaenses. “Alcançamos incomparáveis avanços. Como não me orgulhar de um governo que garantiu mais qualidade de vida para os paranaenses”, afirmou ele, citando dados que mostram a redução da pobreza e da miséria no Paraná nos últimos sete anos.

“Saio de cabeça erguida, com a certeza de que cumpri a minha obrigação enquanto gestor público. Em todas as áreas, o Paraná merece destaque nacional”, prosseguiu Richa em sua explanação aos membros do governo, sustentando que este reconhecimento vem de instituições internacionais como a agência de classificação de risco Fitch e do grupo Financial Times. “O Paraná é um canteiro de obras e um dos estados mais competitivos do País”, disse.

SETORES – Richa também citou o fortalecimento das empresas estatais e autarquias, os recursos disponibilizados para obras em municípios, os programas de apoio à agricultura, os grandes investimentos em habitação e para a modernização da estrutura de saúde. Nesta área, destacou a instalação de bases aeromédicas, a redução da mortalidade materna-infantil, o incentivo financeiro para hospitais públicos e filantrópicos e o crescimento do número de transplantes.

Na área de segurança, Richa lembrou que o Paraná tem a menor taxa de homicídios em uma década e também da maior contratação de policiais da história do Estado e da compra de 3 mil viaturas, além de armamento moderno e novas delegacias. Na educação, ressaltou que o Estado investe 36% das receitas no sistema público de ensino e quadruplicou recursos para a alimentação e transporte escolar.

A infraestrutura, afirmou o governador, foi uma das áreas com grandes investimentos, que permitiu novos trechos de rodovias, contornos rodoviários em diversos municípios, 500 quilômetros de duplicações, e R$ 2,3 bilhões para a conservação de 12 mil quilômetros de estradas estaduais.

Richa também salientou o programa de incentivos que atraiu R$ 43,5 bilhões em investimentos produtivos para o Paraná, gerando milhares de oportunidades de emprego. O governador enfatizou a relevância de programas nos setores de ciência, tecnologia e ensino superior, meio ambiente e cultura.

“Saio com a consciência tranquila, ciente de cumpri com meu papel”, afirmou Richa, agradecendo a confiança que recebeu da população paranaense e a boa parceria que formou com a vice.

CONTINUIDADE – A vice-governadora Cida Borghetti ressaltou que seu governo, que segue até dia 31 de dezembro, será de continuidade. “Fico muito seguro em deixar o governo nas mãos da Cida”, afirmou Richa. “O Paraná tem uma gestão pública eficiente e vamos dar continuidade a ela, ampliar as políticas públicas já existentes e seguir a mesma linha de trabalho; a continuidade de um governo que vem apresentando resultados muito positivos. Temos um trabalho conjunto, construído com o auxílio de uma equipa coesa e alinhada. Os bons programas e ações continuam e devem ser ampliados”, disse durante coletiva no Palácio Iguaçu. “A marca do nosso grupo político é a gestão eficiente”, acrescentou.

Cida adiantou que irá se reunir com o secretariado e com a base de apoio do Governo na Assembleia e reafirmou o compromisso de diálogo com os parlamentares paranaenses, no Congresso e na Assembleia. “Fui parlamentar conheço o legislativo”, disse.

A vice-governadora sublinhou que qualquer mudança de nomes no primeiro escalão será discutida com Richa e o grupo que administra o Paraná. “Estamos fazendo um governo sério e competente, com uma gestão austera e eficiente”, afirmou Cida Borghetti.

PRESENÇAS – A reunião de secretariado foi acompanhada pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano, pelo líder do governo no legislativo estadual, deputado Luiz Cláudio Romanelli, e por deputados estaduais da base.

