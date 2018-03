Richa e Greca apoiam pré-candidatura de Alex Canziani ao Senado

Petebista arregimenta suportes robustos

O deputado federal Alex Canziani (PTB) está construindo sua pré-candidatura ao Senado de forma eficiente e pragmática.

Nesta quarta-feira, dia 28, esteve pela manhã com o governador Beto Richa (PSDB) no Palácio Iguaçu, em Curitiba, e conseguiu dele o apoio para a pretendida vaga à Câmara Alta, “é uma honra receber o incentivo do Beto”, assinalou, satisfeito.

O tucano e o petebista também estarão na aliança da pré-candidata ao governo e atual vice-governadora Cida Borghetti (PP).

Em 2018, serão dois postos no Senado que estarão em jogo para cada estado da Federação. Na cédula eleitoral, todos poderemos votar em dois postulantes ao cargo e não em um só como para deputados estaduais e federais e governador.

Também nesta quarta, à tarde, Canziani se encontrou com o prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PMN) e da mesma forma, conquistou o suporte público do ex-deputado federal e ex-ministro do Turismo. Na foto, estão com a primeira-dama da Capital, Margarita Sansone.



Ainda em Curitiba, manteve reunião com o prefeito de Toledo, Lúcio de Marchi (PP) e recebeu o apoio seguro (foto abaixo). Eles se reuniram na sede do DER (Departamento de Estradas de Rodagem).

Ou seja, em poucos dias, Canziani viabilizou importantes adeptos de sua pré-candidatura.

O deputado é londrinense e cumpre o quinto mandato na Câmara Federal. Nas eleições em 2014 foi o segundo deputado mais votado do Paraná com 187.475 votos.

Nesta quinta-feira, dia 29, estará em Santo Antônio da Platina, para prestigiar a posse da nova diretoria da Amunorpi(Associação dos Municípios do Norte Pioneiro). Será na Casa da Cultura.

O presidente da entidade é o prefeito de Santana do Itararé, Joás Ferraz Michetti (PDT).