Ristorante Divino Gusto agora é uma Marca Registrada

Além de contar com muitas novidades

As Chefs Maríndia Disseró e Regininha Garrett anunciaram em exclusiva para o npdiario o Registro da marca do restaurante do qual são proprietárias.

Foram 18 meses de expectativa até o anúncio oficial do registro. Elas contaram em detalhes como foi o procedimento do registro.

“Procuramos o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e pedimos consultoria sobre as vantagens de ter um registro.

Abrir uma empresa é algo complexo e vários detalhes fazem a diferença, ao Registrar a Marca, o empresário garante que seu negócio prospere com segurança.

O Registro garante muitas vantagens ao proprietário como o direito de uso exclusivo em todo território nacional; a marca agrega valor ao produto ou serviço; a marca é o maior patrimônio intangível da empresa; marca sem registro não tem dono; o dono da marca é quem registra primeiro; registrar a marca é investir na empresa. O registro da marca combate a pirataria, pois impede que terceiros utilizem a mesma marca, garantindo assim, integridade para quem tem o registro; com o registro da marca, o titular pode expandir seu negócio por meio das franquias gerando uma nova receita por meio do recebimento de royalties do licenciado.

Além da exclusividade do uso em todo o território nacional e o poder de impedir o uso de sinais semelhantes ou idênticos por parte de terceiros, o registro de sua marca permite que você licencie o uso ou ceda o registro de sua marca mediante remuneração.

Você também fica protegido da possibilidade de ser obrigado a mudar sua marca ou suspender sua utilização, além de garantir credibilidade perante o mercado. O uso da marca registrada facilita ainda a fidelização da clientela ao servir de referência, sendo que o uso de um signo exclusivo garante atratividade e segurança aos clientes.

As Chefs estão elaborando o novo menu que trará inúmeras surpresas.

“Para o verão, estamos elaborando novas receitas tendo como base, flores, frutas e ervas aromática. Teremos uma massa fresca feita por nós que será recheada de hortelã acompanhada de molho de tomate e alho, a sensação ao final será de refrescância na boca, teremos também tagiatelle tricolore homenageando a bandeira da Itália, tábua de carnes e muito mais novidades. Pode parecer simples elaborar um novo menu porém leva um tempo para criar, testar e chegar ao prato final, temos sempre que pensar como se fossemos clientes, se gostaríamos daquele sabor e daquela sensação que o prato nos proporciona”. Elas também nos contaram que os pratos clássicos italianos continuarão.

O Ristorante Divino Gusto é exemplo de organização e de amor pela cozinha, sempre com promoções, pratos que variam de R$13,00 a R$ 90,00, e, além disso, não cobram taxa de 10%.

Está situado na Rua 7 de Setembro, 1100 em Santo Antônio da Platina.

Para mais informações: 43 3141-1100 / 9 9807-7317

Texto: Elis R. Rezende.