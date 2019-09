Ristorante Divino Gusto festeja chegada da primavera

Com grande novidades

Para comemorar a primavera, como acontece todos os anos no Ristorante Divino Gusto, as Chefs Maríndia Disseró e Regininha Garrett (foto), inovaram mais uma vez.

Todas as Quartas, Quintas e Sextas no horário do jantar haverá o PRATO EM DOBRO.

Duas pratos pelo preço de um.

a

Você pede um prato de alta qualidade gastronômica e ganhe outro igual para o seu convidado à mesa.

E as novidades não param por aí…

A partir do dia primeiro de outubro, de terça a sábado no horário do almoço, o Ristorante Divino Gusto estará fornecendo “Marmitas de Comidinhas Deliciosas” feitas por duas Chefs muito competentes.

As marmitas serão de tamanho P, M, G, compostas de arroz, feijão, carne, legume, massa e por fim uma pitada de quero mais das Chefs.

E ,para quem tiver o interesse de saborear as delícias no único restaurante italiano do Norte Pioneiro, tudo continuará normalmente com o cardápio de pratos executivos, Prato do dia e cardápio à La Carte.

E tem mais: nos meses de outubro, novembro e dezembro, sempre haverá Som ao vivo com cantores da região.

Viva uma experiência gastronômica inesquecível(Texto: Elis R. Rezende/Especial para o Npdiario).

Ristorante Divino Gusto⠀⠀

Reservas: WhatsApp (43) 99807-7317

R. Sete de Setembro, 1100 – Centro, Santo Antônio da Platina.