Ristorante Divino Gusto lança cardápio Outono/Inverno

Nesta sexta-feira no centro de Santo Antônio da Platina

Como acontece todos os anos, o renomado Ristorante Divino Gusto lançará o seu aguardado cardápio de estação neste final de semana. As Chefs Maríndia Disseró e Regininha Garrett (fotos), contaram com exclusividade para o npdiario as novidades que chegaram.

O novo cardápio estará recheado de pratos deliciosos, a grande novidade será os “PIATTI PRINCIPALI” (pratos principais), elaborados com mais de um ingrediente, sempre seguindo fielmente a técnica e a culinária italianas.

Elas também explicaram que os clássicos continuarão como: spaghetti a carbonara, risotto com cogumelos e mignon etc.

O Ristorante Divino Gusto conta com uma equipe fantástica e bem preparada para receber você e sua família, ambiente climatizado, espaço Kids, cardápio bilíngüe e Chef com formação internacional.



Veja alguns exemplos de pratos principais que serão servidos no Divino Gusto:

“ENTRECOTE ALLA PIASTRA E RISOTTO ALLO ZAFFERANO”

Contra filé grelhado e risotto com açafrão italiano.

“SALSICCIA GRIGLIATA CON POLENTA E FUNGHI”

Lingüiça grelhada com polenta e cogumelos.

“GAMBERI FLAMBATI AL BRANDY CON TAGLIATELLE AL POMODORO E ORIGANO”

Camarões flambados ao Brandy com tagliatelle ao molho de tomate e orégano.

Texto: Enóe Pereira Cabral

O Ristorante Divino Gusto está situado à Rua 7 de Setembro,1100 em Santo Antonio da Platina

Reservas: 43 3141-1100 / 9 9807-7317.