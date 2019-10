ROCAM apreende menor com drogas em Santo Antônio

A ROCAM(Rondas Ostensivas com Motocicletas), em patrulhamento pela rua Shiguero Imai, viu um Fiat Uno de cor cinza, conduzida por um rapaz, diante do fato, foi dada voz de abordagem, o qual acatou a ordem de parada.

Juntamente com o condutor, estava um menino de 15 anos, com quem fora encontradas, dentro de sua bermuda, entre as virilhas, 58 pedras de crack, embaladas em forma de terço, e uma porção de maconha, pesando 117 gramas.

Perguntado ao menor sobre os entorpecentes, relatou ser sua, e para uso pessoal.

O motorista informou que não sabia que o colega estava com esses entorpecentes em sua posse.