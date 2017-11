ROCAM platinense recaptura foragido de cadeia

Ele escapou de uma unidade prisional de Londrina

Mais um bom trabalho da ROCAM (Rondas Ostensivas com Motocicletas) foi realizado na tarde desta quarta-feira, dia 29, pelos soldados Emerson Santos, o Santão, e Kelmony Vernier. Os dois recapturam Júnior Alves de Oliveira, o Juninho (foto) , fugitivo do Centro de Reintegração Social de Londrina (foto) nas imediações do chamado Morro do Sabão, em Santo Antônio da Platina.

O jovem, ao ver a dupla, correu para uma casa e tentou se esconder, mas foi cercado e preso.

O margina cumpria pena por roubo praticado na Cafeeira Dois Irmãos, em fevereiro deste ano às margens da BR-153, em Santo Antônio da Platina. Recorde o crime : https://npdiario.com/policial/pm-prende-ladrao-de-hilux-em-santo-antonio-da-platina/

Ele foi encaminhado à carceragem contígua a 38ª Delegacia Regional de Polícia Civil e deve ser recambiado para Londrina.