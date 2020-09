Rodovia PR-092 será revitalizada pelo governo estadual

Exclusivo: Veja o que DER informa sobre a situação da rodovia

O npdiario questionou o Departamento de Estradas de Rodagem e a resposta é a seguinte:

A PR-092 será contemplada no Programa de Revitalização da Segurança Viária do DER/PR, que visa identificar os segmentos críticos de segurança viária ao longo de uma rodovia e propõe medidas melhorias para estes segmentos, o que inclui aumento da capacidade (terceiras faixas), melhoria do pavimento, da sinalização viária e dispositivos de segurança. O edital de licitação está em fase de elaboração.

O trecho mencionado (entre Santo Antônio da Platina e Joaquim Távora) também é atendido pelo programa Conservação e Recuperação com Melhorias do Estado do Pavimento (CREMEP), que realizou melhorias no local no ano passado – mas devido à idade da rodovia e o tráfego de veículos pesados no trecho, o pavimento acaba sendo danificado.

E está sendo licitada a duplicação e implantação de vias marginais na PR-092 entre os km 279 e 283, em Siqueira Campos. A obra prevê também a implantação de interseções entre as rodovias PR-424 e PRC-272, além da implantação da intersecção de acesso ao bairro Saltinho.

O novo programa de concessões rodoviárias, atualmente em elaboração, possivelmente contemplará este trecho da PR-092, o que resultaria em novas obras e intervenções.