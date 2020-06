Roma pede melhorias na PR-092 entre Joaquim Távora e Santo Antônio

Rodovia também é importante no transporte de estudantes

A Assembleia Legislativa aprovou nesta segunda-feira, dia 15, Requerimento do deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) que pede ao DER(Departamento de Estradas de Rodagem) melhorias na rodovia Parigot de Souza (PR-092), no trecho entre as cidades de Joaquim Távora e Santo Antônio da Platina. Durante o feriado de Corpus Christi, mais um grave acidente resultou na morte de uma pessoa e de outra gravemente ferida.

Segundo o parlamenytar, que representa o Norte Pioneiro no legislativo, há necessidade de reparos urgentes e melhorias na pista de rolamento e na sinalização horizontal e vertical.

“O pedido se justifica devido às péssimas condições em que se encontra a PR-092, que vem causando um grande número de acidentes, a exemplo do ocorrido no último final de semana prolongado, dia 11 de junho, com uma vítima fatal e outra internada em estado grave. Há uma preocupação com a segurança de usuários e da comunidade que trafega diariamente na via”, justifica o deputado, lembrando que há necessidade urgente de providências, a fim de se evitar novos acidentes.

Importância — A rodovia Parigot de Souza é uma importante ligação do Norte Pioneiro com Curitiba, região metropolitana e o Porto de Paranaguá, cruzando o interior do estado, um eixo importante para a economia do Paraná.

Diariamente, milhares de caminhões utilizam a rodovia para escoar a produção da região e até de outros estados, como Mato Grosso do Sul e Goiás, com destino ao porto, para onde os produtos brasileiros são exportados para países da Europa e Ásia, além dos vizinhos do Mercosul.

Também é importante no transporte de estudantes que viajam diariamente para Santo Antônio da Platina e Jacarezinho para estudar na Universidade Estadual do Norte Pioneiro e em outras faculdades da região.

Embora as aulas presenciais estejam suspensas e as atividades sendo realizadas remotamente, é urgente a manutenção da rodovia, para que, ao retornar após o fim da quarentena, os estudantes sejam transportados com segurança e possam retornar às suas casas sem correr riscos de acidente.

Da mesma forma, pacientes que necessitam de atendimento médico em hospitais em Ponta Grossa, Campo Largo e Curitiba são transportados em ambulâncias ou veículos da saúde dos municípios da região por essa importante rodovia.

“A PR-092 é importante não apenas para a economia da região, mas para o Paraná. Com a manutenção em dia e a sinalização em ordem, vamos preservar a saúde de usuários e de moradores da região e ainda incentivar a economia do Estado, que passa pela rodovia Parigot de Souza”, disse Romanelli.