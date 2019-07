Romanelli acompanha Ratinho Junior na liberação de recursos

Nesta quinta-feira

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) acompanha o governador Ratinho Junior nesta quinta-feira (25) na inauguração de obras, liberação de recursos e entregas de casas nas regiões Norte e Central do Estado.

Em Arapongas, o governador autoriza a compra de maquinários para Cambará (R$ 284 mil), Primeiro de Maio (R$ 350 mil), Santa Cecília do Pavão (345 mil), Santo Antônio da Platina (R$ 232,3 mil) e Sertaneja (R$ 205,5 mil). A cidade de Cornélio Procópio vai receber R$ 98,6 mil para recapeamento asfáltico.

Ainda em Arapongas, a partir das 11h30, será inaugurado um Pronto Atendimento 24 horas e um Centro Municipal de Educação Infantil. À tarde a agenda é no Centro do Paraná, onde serão entregues as chaves da casa própria a 49 famílias de Prudentópolis. Foram investidos R$ 3,3 milhões nas obras. Também serão liberados recursos para municípios da região.