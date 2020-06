Romanelli adere à campanha por mais segurança no Norte Pioneiro (vídeo)

Terceira reunião amplia debate sobre combate ao crimes no campo

Exclusivo: Lideranças da agropecuária do Norte Pioneiro promoveram na tarde desta sexta-feira, dia 19, o terceiro encontro visando ampliar a qualidade da segurança na zona rural de Santo Antônio da Platina e região. O objetivo foi reunir também forças de várias instâncias e órgãos e alinhavar formas de combater os crimes cometidos no NP. O evento foi promovido pelo presidente do Sindicado Patronal Rural, José Afonso Junior, e realizado na sede da entidade.

Estavam presentes o Primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Cláudio Romanelli, o prefeito Professor Zezão; o advogado Celso Augusto Milani Cardoso, o comandante da 4ª Companhia de Polícia Militar de Santo Antônio da Platina, Marcos Fernando Sanches Alarcon; a líder ruralista Lígia Medeiros Buso, o coronel Airton Diniz (secretário municipal de Planejamento), o secretário municipal de Agricultura, Pecuária e do Meio Ambiente, Luiz Carlos da Silva; o presidente da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Aílson Levatti, o chefe de gabinete do parlamentar, Ronald Carlos de Oliveira, o assessor Guilherme Saliba e a equipe do npdiario.

Romanelli chegou a telefonar e conversar com o sub-comandante da PM do Paraná, coronel Antônio Carlos de Morais(que também já comandou o 2º BPM de Jacarezinho) e ambos conversaram sobre as demandas.

A questão do baixo número do efetivo, problema de várias gestões passadas, é uma realidade, mas há outras formas de otimizar e melhorar significativamente a situação.

O capitão Alarcon, cuja atuação tem merecido muitos elogios, lembrou ter ocorrido uma recente rebelião com fuga de 75 presos, e que agora a cadeia local abriga somente detentas. Foram feitas 18 prisões nas últimas semanas e apreensão de 41 motocicletas irregulares, “os marginais que estão cometendo delitos nos sítios e fazendas não formaram quadrilhas organizadas, o que reduz um pouco o perigo, mas há roubos violentos, o que nos preocupa”, disse.

Ainda não foi definido o lugar nem a data da próxima reunião.

Há um núcleo sobre o assunto denominado Segurança do Campo, através do qual são tomadas decisões e planejadas ações.