Romanelli alerta para prevenção contra o novo coronavírus

Medidas preventivas reconhecem gravidade da doença



A Assembleia Legislativa tomará uma série de medidas de prevenção contra o avanço do coronavírus. As ações foram discutidas entre o 1º secretário do legislativo, deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), o chefe do serviço médico Jackson Baduy, a diretora Administrativa Ivilim Koelbl, e o diretor de Pessoal Bruno Garofani (foto) . O objetivo é se antecipar a um possível crescimento no número de ocorrências, já que o Brasil confirmou nesta semana o primeiro caso e há 132 outros casos suspeitos, cinco deles no Paraná .



O procedimento é necessário, explica Romanelli. “Nós estamos tomando medidas preventivas reconhecendo a gravidade do coronavírus. Cuidados básicos, como lavar constantemente as mãos e utilizar o álcool gel, ajudam a evitar a transmissão. A prevenção sempre é o melhor remédio”, diz.

Entre as medidas está a criação de campanhas, com orientações sobre higienização das mãos e o aumento da disponibilização de álcool gel. Cuidados simples podem evitar na transmissão do vírus, como cobrir nariz e boca ao espirrar ou tossir. “Quando falamos em evitar doenças, a prevenção sempre é a melhor medida. Com estas ações, estamos assegurando que o vírus não se espalhe”, alertou o médico Jackson Baduy.

