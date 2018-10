Romanelli anuncia campus da UENP em Santo Antônio da Platina

Primeiros cursos serão de Tecnologia em Construção de Edifícios e de Alimentos

Com 73.383 mil votos, o deputado Luiz Cláudio Romanelli (foto com a esposa, Fabiana) foi reeleito para cumprir seu quinto mandato, além de já ter sido também secretário estadual de Habitação e do Trabalho.Por telefone, disse ao npdiario estar agradecido pela votação extraordinária que conquistou na região e, finalmente, revelou publicamente uma ótima notícia que evitou anunciar no período eleitoral. Santo Antônio da Platina terá um campus da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná).

A informação, gestada há pelo menos seis meses atrás, permaneceu discreta, mas já vinha sendo contada nos últimos encontros políticos, porém com pedido de não propagação.

A reitora Fátima Padoan e o prefeito Professor Zezão(PHS) tinham conhecimento das tratativas para viabilizar a iniciativa.

O primeiro espaço para abrigar o campus será na ampla área no entorno do desativado Colégio Agrícola. A ideia, num primeiro momento e após estudos das demandas, será direcionada a cursos gratuitos com formação em tecnólogos em Construção Civil e de Alimentação e duração entre dois a três anos.

Segundo a reportagem apurou, o benefício poderá iniciar no segundo semestre do ano que vem.



O curso de Tecnólogo em Alimentos tem duração mais curta e prepara o aluno para dominar todo tipo de processo que envolva beneficiamento, conservação e industrialização de comidas diversas.O profissional encontra boas oportunidades de trabalho no mercado, especialmente em indústrias e junto a prestadores de serviços na área de alimentação.

O objetivo é habilitar o profissional para trabalhar com tudo o que envolve o processamento de alimentos de origem animal e vegetal.Os recém-formados encontram boas oportunidades de trabalho. Muita gente já sai da faculdade empregado.



Durante o curso, o aluno vai aprender todas as técnicas e procedimentos referentes a essa área de atuação, que inclui:

Entender o completo funcionamento do processo de beneficiamento, industrialização e conservação de alimentos e bebidas;conhecer os métodos de gestão na área; inspecionar a qualidade de alimentos e matérias-primas em geral; realizar análises biológicas e ambientais na produção de alimentos;entender o funcionamento dos equipamentos da área e desenvolver projetos de viabilidade econômica em processamento de alimentos.

O de Construção de Edifícios possui o objetivo de formar profissionais capazes de planejar, gerenciar e executar obras de edifícios. Eles acompanham e fiscalizam o desenvolvimento de atividades em todas as etapas da construção, desde planejar o cronograma até o gerenciamento dos resíduos da obra.O curso inicia com disciplinas básicas nas áreas de Física, Estatística, Geometria, Desenho Técnico, Química e Mecânica Geral.As disciplinas específicas da profissão envolvem: Topografia, Geologia, Hidráulica, Materiais, Solos etc.

O tecnólogo em Construção de Edifícios tem a responsabilidade de gerenciar um canteiro de obras preocupando-se em otimizar os recursos disponíveis, respeitar, conservar o meio ambiente e garantir a segurança. Para tanto, além dos conhecimentos sobre estruturas, resistência de materiais ou instalações hidráulicas e elétricas.

São apresentadas disciplinas mais voltadas à gestão, como por exemplo Gerência de Custos, Gerência de Suprimentos, Legislação e Planejamento de Obras.