Romanelli anuncia R$ 37,7 milhões para combate ao coronavírus

Transferido da Alep para o enfrentamento da pandemia

Como Primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (foto e vídeo) comunicou nesta quarta-feira, dia 25, que em comum acordo com todos os colegas parlamentares, será efetuado um significativo repasse a ser utilizado para o combate ao coronavírus e a dengue.

Os recursos disponíveis no Parlamento tinham previsão para investimentos na sua atualização. “Ao todo, serão 37,7 milhões de reais transferidos diretamente do Fundo Especial de Modernização da Assembleia Legislativa do Paraná para o do Fundo de Saúde da Secretaria de Saúde do Paraná, que tomará as melhores decisões para o enfrentamento a essa grave epidemia que estamos sofrendo”, disse.

“Tomamos essa decisão, em consenso com todos os parlamentares e a Mesa Diretora, dada a importância deste momento e ao desejo expresso pelos paranaenses. A Assembleia Legislativa reforça assim seu papel institucional de representação imediata da população. Estamos seguindo com a sessões legislativas, discutindo e aprovando medidas que o governo estadual tomará nos próximos dias. Os deputado também estão presentes em todas as regiões do todo o estado, acompanhando a situação e atuando junto ao Executivo. Esta luta é de todos nós e somente com o esforço e colaboração de cada um é que atravessaremos essa crise”, adicionou.

