Romanelli assume quinto mandato e é eleito Primeiro Secretário da Assembleia

Reafirma compromisso com municípios

“Renovo o compromisso de cumprir com honra e dignidade este novo mandato, na defesa do desenvolvimento dos municípios paranaenses e do diálogo permanente com todos os setores da sociedade”, disse o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) ao tomar posse nesta sexta-feira, 1º de fevereiro, na Assembleia Legislativa do Paraná.

Romanelli afirmou que tem uma atuação marcada pelo trabalho forte em prol dos municípios e pela articulação dos mais variados temas que envolvem o dia a dia do cidadão paranaense. “A posse para esse novo mandato reforça o meu compromisso em representar bem este grande estado que é o Paraná”, disse.

O parlamentar foi eleito o Primeiro Secretário da Assembleia Legislativa. A eleição reconduziu o deputado Ademar Traiano (PSDB) como Presidente do Poder Legislativo do Estado do Paraná.

Romanelli tem fortes bases em vários municípios do Norte Pioneiro e sempre atuou em prol de projetos e ações desenvolvidas para a região. Antes de chegar à Assembleia, foi vereador e secretário municipal em Curitiba e secretário estadual da Habitação. Também foi secretário estadual do Trabalho entre 2012 e 2014, além de líder do Governo na Assembleia.

Eleito com 73.383 votos nas eleições de 2018 , Romanelli chega ao seu quinto mandato na Assembleia Legislativa – 1995/1998, 2007/201, 2011/2015, 2015/2019 e agora, 2019 a 2023. Em duas ocasiões foi líder do governo, além de membro de comissões, entre elas, a Constituição e Justiça e, até dezembro, presidiu a Comissão de Agricultura da Alep.

Romanelli é filiado ao PSB, que terá a terceira maior bancada da Alep com cinco deputados. Ao todo, a legenda recebeu 463.510 votos, o que corresponde a 8% dos votos válidos em todo o Paraná. “O partido saiu fortalecido desta eleição e agora vamos trazer isso ao parlamento. O PSB tem um programa para um Brasil desenvolvido para todos, com a defesa da democracia e o respeito às liberdades”, pontuou.

Trajetória — Luiz Cláudio Romanelli, paranaense de Londrina, tem 62 anos, casado com Fabiana (foto) , é advogado e especialista em gestão urbana. Começou sua carreira ainda jovem, filiado ao MDB, onde foi um dos organizadores do primeiro comício das Diretas Já realizado em Curitiba. Desde então, construiu uma carreira com vasta experiência no setor público.

Foi secretário de Estado em duas ocasiões: Política Habitacional entre 1992 e 1994 e Trabalho e Emprego entre 2011 e 2015. Também presidiu entre 2003 e 2006 a Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná). Com a experiência na área habitacional, publicou o livro ‘Direito à Moradia à Luz da Gestão Democrática’, onde trata da questão.

Como legislador, sempre atuou em temas relacionados à economia, educação, geração de trabalho e emprego e direito do consumidor. É autor da Lei Antifumo do Paraná, do plano de cargos e salários para professores e funcionários da rede estadual de educação, da implantação do salário mínimo regional e do bolsa indígena, garantindo o acesso de jovens indígenas ao ensino superior.