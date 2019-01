Romanelli comenta morte de Caíto Quintana

Ex-deputado perdeu a vida com um infarto aos 72 anos

A morte do ex-deputado estadual e ex-chefe da Casa Civil, Luiz Carlos Caíto Quintana (fotos) , de 72 anos, foi o assunto do meio político paranaense neste domingo, dia 13.

Estava em Balneário Camboriú (SC), quando passou mal, sofreu um infarto e foi encaminhado a um hospital, mas não resistiu e faleceu em torno de 21 horas.Familiares foram para Santa Catarina para liberar o corpo e encaminharam para Curitiba, onde será velado e sepultado na tarde desta segunda-feira, dia 13.

O deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli lamentou o ocorrido:“Caíto sempre foi ético, trabalhador e leal. Era um guerreiro, fomos deputados juntos, amigo fraterno, uma grande perda para a política e o Paraná”, comentou na noite neste domingo, dia 13.

Gaúcho de Santo Augusto (RS), era casado com Lindomar Solange Stadler Quintana.Bacharel em Direito, formado pela Faculdade de Ciências Jurídicas de Santo Ângelo –RS, veio para o Paraná em 1966, especificamente para Planalto, Sudoeste do Estado, onde exerceu a profissão de tabelião.

Caito disputou sua primeira eleição em 1972, sendo eleito vereador em Planalto, onde exerceu a presidência da Câmara Municipal e da Associação de Vereadores do Sudoeste do Paraná.Em 1982, Caíto Quintana foi eleito pela primeira vez deputado estadual com mais de 30 mil votos, tendo sido reeleito em 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006 e 2010.

Foi chefe da Casa Civil em dois governos de Roberto Requião (1991/94 e 2002/06);

Líder da bancada do PMDB na Assembleia Legislativa.

Em 1999, Caito Quintana foi eleito vice-presidente da Assembleia Legislativa, tendo assumido interinamente, por duas vezes, a presidência da Casa.