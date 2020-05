Romanelli defende ampliação de linhas de crédito para microempresas

Maior parte dos pedidos atendidos é da linha de até R$ 6 mil

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) defendeu a ampliação das linhas de créditos para as microempresas através das agências financeiras estaduais. “As micro e pequenas empresas são responsáveis pela geração de milhares de empregos e por desenvolvimento econômico e social em muitos municípios. Neste momento difícil, precisam de ajuda forte do Estado, pois nem sempre têm facilidade nos bancos privados”, disse Romanelli na recente sessão em que o presidente da Fomento Paraná, Heraldo Neves, explanou sobre o trabalho desenvolvido pela agência durante a pandemia do coronavírus.

Sugeri ao chefe da Casa Civil, Guto Silva, e à direção da Fomento Paraná que busquemos recursos para a ampliação das linhas de crédito disponíveis pela para microcrédito (até R$ 6 mil) e capital de giro (até R$ 200 mil). A partir disso, foi criado um grupo de trabalho para estudar as possibilidades e, assim que o Executivo tiver algo mais concreto neste sentido, discutiremos essa ampliação de crédito na Assembleia Legislativa“

A Fomento Paraná, segundo Heraldo Neves, já vem atuando na busca por recursos adicionais para atender a demanda por crédito que recebeu com 22 mil propostas. As tratativas são com o BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) que vai repassar até R$ 50 milhões para financiamentos de microcrédito.

E o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), maior provedor de fundos para operações com micro e pequenas empresas, informou que o limite de crédito semestral do banco já está sendo ampliado.

Pedidos – Na sessão, Heraldo Neves pontuou que a agência já recebeu 21.700 pedidos de crédito em 20 dias. O volume é quatro vezes maior do que os 5.640 contratos do ano passado. Foram dois mil contratos emitidos com micro e pequenas empresas. Nas próximas três semanas, adiantou Heraldo Neves, serão liberados R$ 50 milhões em operações de crédito. Os empreendedores com qualquer tipo de pendência estão sendo orientados a regularizá-las para cadastrar nova proposta para análise.

A maior parte dos pedidos atendidos é da linha de até R$ 6 mil para empreendedores informais, microempreendedores e microempresas. Os recursos são liberados em três parcelas e têm como objetivo proporcionar renda e pagamento de salários durante três meses.



Renegociação – Em outra frente, a Fomento Paraná está atuando na renegociação de contratos, com suspensão de pagamentos de parcelas de atuais clientes por períodos de 90 ou 180 dias. Dos 15 mil contratos ativos, a agência já recebeu 2.641 propostas para renegociação e suspensão de pagamentos, com R$ 7 milhões já efetivados para atender quase 700 dessas propostas.

Até o dia 24 de abril, quase R$ 76 milhões em financiamentos de 1166 contratos de empreendedores estavam renegociados, com direito a postergar os pagamentos por 90 ou 180 dias.

A agência também contabilizou 259 solicitações de moratória de pagamentos de parcelas de financiamentos de municípios. A instituição calcula que até R$ 148 milhões em recursos de financiamentos contratados pelas prefeituras poderão deixar de ser pagos nos próximos 180 dias, permitindo que os recursos possam ser usados em ações de prevenção e combate à propagação do coronavírus nos municípios paranaenses.