Romanelli defende maior presença da mulher nas eleições

“É preciso fortalecer as frentes de lutas pela igualdade de direitos entre homens e mulheres, principalmente, na ocupação de vagas no mercado de trabalho, criação de leis que atendem às mães de família, deem acesso à saúde, e de combate à violência doméstica”, disse Romanelli.



Compromisso – Durante o encontro, mulheres debaterão temas que abordam a desigualdade entre gêneros, plataformas de atuação para promover a ascensão da mulher na sociedade e, principalmente, a importância do engajamento das mulheres no processo de mudança no modelo político atual.

“Temos o compromisso de colaborar para a modificação desse sistema politico, criando mecanismos de respeito e valorização da mulher e incentivando a sua participação. Precisamos de mais políticas públicas pontuais, voltadas para às mulheres e a melhor forma de fazer isso é elege-las para compor as câmaras municipais e às chefias dos executivos das cidades”.

O parlamentar está mobilizando a militância e lideranças das cidades para o grande encontro estadual das mulheres do PSB no próximo sábado, 25, em Curitiba. O encontro vai empossar a nova comissão estadual do setor – a cargo da assistente social Maria Ezi Cheiran Neta, e contará com a presença da Secretaria Nacional, Dora Pires, além de prefeitas, vereadoras e representantes do partido nas esferas municipal, estadual e nacionais.