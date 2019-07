Romanelli defende presídio no Norte Pioneiro (vídeo)

Em local afastado de centros urbanos

O Primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, visitou o npdiario na tarde desta sexta-feira, dia 19, em Santo Antônio da Platina.Na ocasião, defendeu a construção de um presídio no Norte Pioneiro como forma de combater a superlotação nas carceragens da região, boa parte com registros frequentes de fuga, além de condições precárias como as de Ibaiti e Wenceslau Braz, por exemplo.

No jornal, também estavam o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Jacarezinho, tenente-coronel José Luiz de Oliveira,o prefeito Zezão Coelho(PHS), os advogados Américo Ricardo de Godoy Costa, Aílson Levatti(atual presidente da subseção da OAB), Celso Cardoso (ex-conselheiro da OAB), Pedro Pavoni (ex-presidente da Subseção), Alex Figueira (advogado e presidente do Sindicato do Comércio Varejista local),Cassiano Tomaz Salvador (assessor de Guto Silva, secretário da Casa Civil do Paraná), Juarez Leal Daio, representante do governador Carlos Massa Ratinho Junior no Norte Pioneiro,o coronel Airto Diniz, Luis Silva e Antônio Marcos de Souza, respectivamente secretários municipais de Planejamento, Agricultura e Indústria e Comércio, vereador Luciano Vermelho(PTB), ex-vereador Cláudio Domingues Cação, secretária-executiva Associação dos Municípios do Norte Pioneiro, assessores parlamentares Agnaldo Rodrigues e Guilherme Saliba(também ex-prefeito de Tomazina), Michele Naide, ex-presidente da Amunorpi e ex-prefeito de Quatiguá, Efraim Bueno de Morais.

