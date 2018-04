Romanelli deixa Liderança com balanço positivo

Em meio às dificuldades que atingiram o estado e o País

Depois de três anos e três meses no exercício do cargo, o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) deixa a liderança do Governo na Assembleia Legislativa fazendo um balanço positivo dos resultados obtidos num período de grandes dificuldades não só regionais, mas, principalmente nacionais.

Reconhecendo que se trata de uma atividade extremamente complexa e exaustiva, ele conclui que era hora de deixar a função, desejando sucesso à nova governadora, Cida Borghetti (PP) e ao colega que assumirá seu antigo posto, deputado Pedro Lupion (DEM), a quem conhece desde criança e admira pela atuação parlamentar madura e equilibrada.

“Continuarei a integrar a base de apoio do Governo e passarei a seguir as orientações do líder Pedro Lupion”, enfatizou. Para ele, os fatos mais relevantes e difíceis de sua gestão foram aqueles relacionados à tramitação dos projetos tratando do Programa de Ajuste Fiscal, que teve início ainda em 2014, envolvendo a elevação de tributos e corte de despesas e a consequente reação dos setores afetados: “Esse é o maior desafio de qualquer governo. Todos apoiam medidas de contenção de despesas e organização da economia, mas ninguém quer perder nada”, constatou.

Momentos difíceis – Romanelli atuou como negociador nos momentos de impasse junto a representantes de sindicatos dos servidores estaduais, procurando manter o diálogo, mesmo em momentos críticos que culminaram com as manifestações do dia 29 de abril de 2015: “O Paraná tem hoje uma situação diferenciada no País, com suas contas em ordem e até mesmo a possibilidade de vir a discutir com os servidores a hipótese de recomposição salarial parcelada”, observou.

Lembrou também a polêmica estabelecida em relação a nova lei da pequena e micro empresa, que durante a tramitação do projeto sofreu intensa reação das oposições: “Aprovamos a proposta e a lei já está em vigor. Alguém tem visto reclamação e protestos do segmento afetado?”, indagou, questionando posições contrárias adotadas sem o necessário conhecimento da matéria.

O parlamentar elogiou a atuação do deputado Ricardo Barros (PP) frente ao Ministério da Saúde, o trabalho desenvolvido pelo secretário da Fazenda Mauro Roberto Costa com uma gestão austera em busca da racionalização dos gastos públicos e disse que o Governo Richa implementou novos programas estruturantes, ao mesmo tempo em que deu continuidade aos programas sociais de seu antecessor, como o “Leite das Crianças” e o Luz Fraterna: “O Paraná tem hoje uma situação de muito equilíbrio. O desafio que temos pela frente é manter o que está sendo feito e cumprir os compromissos assumidos”, arrematou.

