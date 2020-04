Romanelli destaca apoio de todos no combate ao coronavírus

Deputado confiante nas estratégias do governo estadual

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) disse nesta terça-feira, 7, que todas as ações do Estado, entidades e instituições da sociedade civil, no combate a pandemia do coronavírus, têm o respaldo e o apoio da Assembleia Legislativa. Disse ainda que os próprios deputados estão fazendo a sua parte que, entre outras medidas, aprovaram o repasse de R$ 37,7 milhões, de um fundo legislativo, para custeio na contratação de leitos nos hospitais no Paraná.

“Eu destaco isso porque a previsão do governo é gastar em seis meses, especificamente no combate do corona vírus, algo em torno de R$ 250 milhões a R$ 300 milhões. Os recursos que estamos repassando equivalem ao pagamento de um mês da contratação de 600 leitos de UTI (Unidade de terapia intensiva) a um custo médio de R$ 800 e ainda a contratação de 900 leitos de enfermaria a um custo de R$ 300”, disse Romanelli ao participar de reunião com o governador Ratinho Junior.

Romanelli disse estar “muito confiante” com as estratégias que foram articuladas pelo governo estadual e que tem contado com o apoio dos deputados. “Tenho acompanhado as ações de outros estados e no Paraná, estamos com o pé no chão e tomando ações efetivas, preservando vidas, e no enfrentamento da crise social e econômica que estamos atravessando’.

Ações – O deputado destacou o planejamento e o trabalho da Secretaria Estadual de Saúde e o conjunto de ações adotadas, além da recomendação do isolamento social para quem for preciso e aonde tenha atividade econômica “manter a proteção individual dos trabalhadores”.

“Iniciamos uma discussão sobre o funcionamento das indústrias a partir da articulação dos trabalhadores e governo está capacitado e aberto a esta possibilidade. É na crise que rompemos paradigmas e dela sairemos melhores, Tudo será um grande aprendizado”, completou Romanelli.

O presidente do legislativo, deputado Ademar Traiano, disse ao governador que ele tem “um exército” na Assembleia Legislativa. “Estamos aprovando todos os projetos para que possamos vencer e combater essa pandemia. É claro que temos que fazer uma referência que os tempos mudaram, até o processo legislativo mudo”.

“E também entregamos hoje, com o apoio de todos os deputados e deputadas, o projeto que cria o voucher de R$ 50 mensais que vão atender as pessoas em grau de vulnerabilidade”, completou.

Enfrentamento – O governador Ratinho Junior destacou o apoio e empenho dos deputados no enfrentamento da pandemia. “A Assembleia Legislativa, logo no início desse problema, se colocou à disposição em apoio ao Estado naquilo que fosse preciso para fazer esse enfrentamento”.

Ratinho Junior agradeceu os deputados, “independente do posicionamento político”, e o entendimento e a solidariedade da sociedade neste momento. “É um desafio de todos paranaenses, sociedade civil organizada, população, governo, em tentar junto com os demais poderes – Assembleia, Tribunal de Justiça e órgãos de fiscalização – amenizar esse problema grande que estamos enfrentando a cerca de 30 dias quando começou realmente essa pandemia a chegar no Brasil”, disse.