Romanelli destaca concurso para 2,4 mil policiais militares no Paraná

O edital do concurso, segundo nota da Agência Estadual de Notícias, será lançado dez dias, as provas vão ocorrer no primeiro semestre em diferentes cidades e são esperadas 150 mil inscrições. Ratinho Junior destacou que o reforço é uma ação prioritária e estratégica para continuar derrubando os índices de criminalidade. Até o terceiro trimestre do ano passado, houve redução de 16,6% no número de homicídios dolosos, 10,39% no de furtos e 19,28% no de roubos, comparado ao mesmo período do ano anterior.

“É necessário repensar sempre os mecanismos e as tecnologias da área, mas não se faz segurança pública sem a presença física, sem a força e o preparo dos policiais. Damos início ao concurso para ter um contingente adequado para atender a população. Sem o apoio dos deputados na aprovação da reforma administrativa, possivelmente não teríamos condições financeiras de fazer essas contratações que são estratégicas para o bom andamento da segurança pública do Paraná”, disse o governador.





Mais concursos – Além do concurso da Polícia Militar, a Secretaria Estadual de Segurança também prevê novos concursos para a Polícia Civil e para o Departamento Penitenciário do Paraná.



Sem o apoio dos deputados na aprovação da reforma administrativa, possivelmente não teríamos condições financeiras de fazer essas contratações que são estratégicas para o bom andamento da segurança pública do Paraná ”