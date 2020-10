Romanelli destaca desempenho da UENP no Enade

Conceito obtido é resultado do empenho, dedicação e compromisso dos professores e diretores

O deputado estadual Luiz Claudio Romanelli (PSB) destacou nesta quarta-feira, 21, o desempenho da UENP (Universidade Estadual do Norte Pioneiro) no Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes). Agronomia, Medicina Veterinária, no campus de Bandeirantes, e Educação Física e Odontologia, em Jacarezinho obtiveram conceito 4 no Exame. Vale lembrar que esse foi o primeiro exame ao qual o curso de Odontologia se submeteu, obtendo um resultado excelente.

Romanelli parabenizou a reitora Fátima Aparecida da Cruz Padoan, professores, alunos e toda a comunidade acadêmica pelos resultados e pela contribuição que a UENP garante ao futuro do Norte do Paraná e a todo o Estado. “Fico feliz com este resultado, pois batalhamos muito para que o curso fosse oferecido na mesorregião do Norte Pioneiro, em uma universidade pública de qualidade, como é a UENP”, comemora o deputado. O conceito do Enade é apresentado em cinco categorias (de 1 a 5), sendo que 1 é o resultado mais baixo e 5 é o melhor resultado possível, na área.

Outros dois cursos, Fisioterapia e Enfermagem, ambos do campus de Jacarezinho, foram avaliados com nota 3. O resultado foi divulgado nesta terça-feira, 20, pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), órgão vinculado ao MEC (Ministério da Educação). Para a reitora da UENP, o resultado obtido pelos estudantes é motivo de grande felicidade. “Sabemos que o principal objetivo do Enade é avaliar a qualidade do ensino superior do País, e com o resultado divulgado hoje, não posso deixar de expressar meu orgulho e satisfação pelo desempenho de cada um dos nossos cursos avaliados”, diz.

Romanelli observa que o conceito obtido pela UENP é resultado do empenho, dedicação e compromisso dos professores e diretores. “Mesmo diante de todas as dificuldades que o início de um novo curso apresenta, a UENP consegue se destacar com o curso de Odontologia. A nota do Enade representa o esforço de cada professor, servidor e alunos, que juntos levaram a Universidade a atingir uma nota de excelência na primeira avaliação”, considera.

Com esses resultados divulgados pelo Enad, no triênio 2017 -2019, a UENP possui 35,7% dos cursos de graduação com nota 4, além de 7,1% nota Enade 5 e 53,6% nota 3. Cursos avaliados com nota 4 ou 5 são considerados com alto nível de qualidade. Os de nota 3, satisfatório.

Resultados — As Universidades Estaduais do Paraná obtiveram as melhores notas do Enade em cerca de 80% dos cursos avaliados. Dos 81, 17 obtiveram conceito 5; 47 foram avaliados com nota 4 e 17 tiveram nota 3. Na UEM (Universidade Estadual de Maringá), os cursos com a nota máxima foram Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Agronomia e Medicina no campus de Maringá, além de Engenharia Civil no campus de Umuarama. Na UEL (Universidade Estadual de Londrina), Engenharia Civil, Agronomia, Fisioterapia, Enfermagem e Medicina Veterinária foram os melhores.

A UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa) se destacou com os cursos de Agronomia, Engenharia Civil e Farmácia. Os melhores classificados da Unicentro (Universidade Estadual do Centro-Oeste) foram cos cursos de Agronomia, Medicina Veterinária e Educação Física. O curso de Farmácia da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) também conquistou nota máxima no Enade, enquanto que a Unespar (Universidade Estadual do Paraná) obteve nota 4 no curso de Enfermagem.