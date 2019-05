Romanelli destaca início das obras do hospital de Carlópolis

Custarão R$ 5,3 milhões

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) destacou nesta sexta-feira, 24, o início das obras de reformas e ampliação do Hospital São José em Carlópolis. “Estava fechado há cinco anos, a prefeitura comprou o imóvel, nós fomos atrás de recursos para viabilizar a reforma e ampliação e quinta-feira, o prefeito Hiroshi Kubo (PSDB) assinou a ordem de serviço para a execução das obras”, disse o Primeiro Secretário da Assembleia Legislativa do Paraná.

O prazo para a conclusão da obra está previsto para março de 2020. O prefeito Hiroshi Kubo ressalta que o hospital foi adquirido pelo município no valor de R$ 2,3 milhões e, agora, está sendo possível completar os investimentos com recursos governamentais. “Este hospital foi comprado pela prefeitura.

Conseguimos forças políticas e já temos os valores em caixa para o início das obras, e com isso, devolver o hospital para a população de Carlópolis”, disse.

“Tudo isso para devolver o que a população de Carlópolis mais espera: melhorias na área da saúde. Estamos no caminho certo e é um momento importante para todos. A empresa vencedora da licitação também já está construindo uma nova escola municipal em Carlópolis e temos como prioridade contratar mão de obra local, aumentando assim o índice de empregos formais”, disse o prefeito.

As obras serão tocadas pelo Grupo Alvorada e custarão R$ 5,3 milhões, recursos da prefeitura e governos estadual e federal. Romanelli e o deputado Pedro Lupion (DEM) apresentaram emendas de R$ 300 mil cada um, mais R$ 1 milhão do Estado e outros R$ 100 mil para compra de equipamentos e mobiliário. “É um sonho que está sendo realizado através de esforços de todos e que vai melhorar, de forma considerável, o atendimento na saúde aos moradores de Carlópolis”, disse Romanelli.