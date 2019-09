Romanelli destaca investimentos de Ratinho na segurança pública

São R$ 81 milhões de investimentos

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) destacou, nesta semana, os investimentos do governador Carlos Massa Ratinho Junior na segurança pública do Paraná.

O Estado está construindo quatro cadeias públicas e mais três delegacias (Almirante Tamandaré, Araucária e Colombo). São 69 milhões na construção das cadeias e outros R$ 12 milhões nas delegacias.

“O governo tem feito os investimentos e nós temos que reconhecer publicamente esse esforço. O governador Ratinho Junior faz isso com os pés no chão, voltando-se para as coisas do Paraná, enfrentando e resolvendo problemas, com capacidade de gestão e decisão”, disse Romanelli durante a confirmação da criação de três mil novas vagas no sistema prisional estadual.

Entre as três delegacias, Romanelli apontou a construção da delegacia em Colombo, cidade da região metropolitana de Curitiba.”Essa obra é uma grande realização para Colombo. Uma delegacia de 1,2 mil metros quadrados num investimento de R$ 4 milhões. A delegacia é para melhorar o atendimento ao cidadão, aos moradores da região do Alto Maracanã”, disse.

Cadeias – As delegacias terão salas de delegados, de reuniões, administrativas, além de sala de atendimento ao público, plantão, investigação e cartório. O atendimento vai separar pessoas em vulnerabilidade, como crianças, idosos e mulheres, do público geral. “É uma obra de fundamental importância para a cidade, moderna, dentro de uma área bem localizada. Colombo terá um grande avanço na área de segurança pública”, disse a prefeita Beti Pavin (PSDB).

O parlamentar também destacou os investimentos na construção das quatro cadeias públicas. As obras estão em andamento desde o começo deste mês e têm previsão de entrega para o segundo semestre de 2020. “Sabemos que os investimentos são fundamentais. As cadeias públicas estão sendo construídas nas principais cidades do estado e temos que reconhecer também todo esforço que está sendo feito no setor penitenciário”, sublinhou.

“Temos que combater a criminalidade e as cadeias e penitenciárias têm que servir para ressocializar o cidadão. Temos que tratar a pessoa que se desviou do bom caminho, dentro dos princípios da dignidade. Nós temos que mudar conceitos e o governador tem tido a capacidade de liderar o Estado nesse grande esforço. Vou afirmar mais uma vez que o senhor poderá ser, certamente, o melhor governador do Paraná”, completou o Primeiro-secretário da Assembleia Legislativa.