Pinheiro do Paraná estava ameaçado de extinção até recentemente

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) informa que a campanha de troca de alimentos por mudas de araucária segue até o dia 15 de dezembro. A campanha “Mais Verde, Menos Fome” organizada pelo Grupo de Estudos para Valorização da Araucária (GEVA), da Universidade Federal do Paraná (UFPR), disponibilizou dez mil mudas de Araucária para serem trocadas por alimentos não perecíveis que serão destinados a comunidades carentes.

“É uma valorosa iniciativa do professor Flávio Zanette e de sua equipe. A árvore símbolo do nosso Estado tem tudo a ver com solidariedade e amor ao próximo”, disse Romanelli.

As trocas poderão ser feitas até o dia 15, de segunda a sábado, das 13 às 17 horas em uma tenda montada na rua José Mário de Oliveira, 217, bem em frente ao viveiro de mudas da UFPR. Até o momento foram arrecadadas mais de 1 tonelada de alimentos.



PRESERVAÇÃO – Romanelli foi um dos criadores da lei aprovada neste ano que regulamenta e incentiva a produção de araucária para fins comerciais no Estado. O texto também foi assinado pelos deputados Emerson Bacil (PSL) e Hussein Bakri (PSD).

“Uma iniciativa que nasceu com o objetivo principal de garantir a preservação das araucárias. Uma lei que assegura a preservação ambiental com a geração de empregos e de renda”, explica Romanelli.

O professor Flávio Zanette disse que a lei criada no Paraná “transforma a planta que era odiada em amada, que era maldita em abençoada”.

Segundo ele, por ausência de uma legislação adequada muitos proprietários rurais criaram o hábito de arrancar ou cortar as araucárias, uma vez que, se deixassem crescer não poderiam cortá-las. “A araucária passou a ter uma política pública de renovação no Paraná”.