Romanelli e Luíza Canziani fazem campanha em Ribeirão do Pinhal

Na manhã deste sábado

O prefeito de Abatiá, Nelson Garcia, Cidinha e Beto Fraiz,Professor Cícero, vereador Fabrício(Santa Amélia), entre outras dezenas de lideranças estiveram em Ribeirão do Pinhal, na manhã de sábado, dia 22, para uma concentração no centro de Ribeirão do Pinhal.A maior parte do tempo foi na praça Erasmo Cordeiro.



Os objetivos foram as campanhas da reeleição do deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli e da vitória de Luíza Canziani para a câmara federal, além do apoio ao candidato ao senado Alex Canziani e para a governadora Cida.

Outras locais foram visitados, como campo de futebol, zona rural e estabelecimento comerciais.

Vídeo e fotos: Martinho de Paula/Especial para o npdiario