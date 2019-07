Romanelli e Sandro Alex vistoriam obras

Em Santa Cecília do Pavão, Assaí e Uraí

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) e o secretário da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, vistoriam obras de pavimentação e participam de inaugurações nesta sexta-feira, dia 12, em Santa Cecília do Pavão, Assaí e Uraí.

No início da tarde, Romanelli e Sandro Alex estarão em Santa Cecília do Pavão onde acompanham, com o prefeito Edimar Santos (PTB), as obras de recuperação dos pavimentos da PR- 090 e da PR-525. Também entregarão um ônibus ao município.

Na sequência, Romanelli e Sandro conversam com lideranças de Assaí junto com o prefeito Acácio Secci (PPS) e depois seguem para Uraí e inauguram com o prefeito Carlinhos Tamura (PSC), o complexo poliesportivo Dr. Akira Tamura.