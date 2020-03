Romanelli entrega 100 computadores na Uenp

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) e a reitora Fátima Paduan entregaram neste fim de semana, mais 100 computadores para Uenp (Universidade Estadual do Norte Paraná) e que serão usados nos campi de Jacarezinho, Cornélio Procópio e Bandeirantes. Os equipamentos foram comprados através de emenda de Romanelli que alcançou R$ 280 mil.

“A universidade pública é um desafio grande e a Uenp tem feito isso com excelência na qualidade de ensino. A região sempre espera maior interação, extensão universitária, desenvolver projetos nas mais diversas áreas, principalmente naquelas que atenda a mesorregião do norte pioneiro”, destacou Romanelli durante a entrega realizada no Centro de Ciências Sociais Aplicadas do campus de Jacarezinho durante reunião do conselho de administração da universidade.

A reitora Fátima Padoan destacou o trabalho realizado pelo deputado em benefício da Uenp. “Agradeço de maneira especial a sensibilidade do deputado Luiz Claudio Romanelli que mais uma vez atendeu a uma demanda da universidade. A indicação ratifica o comprometimento do deputado com a instituição e com a região norte. O investimento em novos computadores trará certamente melhores condições de trabalho para os servidores, algo fundamental para o desenvolvimento das mais diversas ações da universidade”.

Romanelli também acentuou a importância da Uenp para o norte do Paraná e seu compromisso com a universidade. “A Uenp tem um papel fundamental de articulação do desenvolvimento da região e precisa ser muito apoiada. Relativamente nova, a Uenp está em fase de consolidação, de expansão e as demandas são muito grandes. E eu fiz uma parceria com a Uenp, desde o início, e temos recebido as demandas principais e prioritárias da Instituição”, disse o deputado.

A reunião contou com a participação do vice-reitor Fabiano Gonçalves Costa, dos diretores de campi Thiago Alves Valente, de Cornélio Procópio; Fábio Antonio Neia Martini, de Jacarezinho, e do vice-diretor do campus Luiz Meneghel (Bandeirantes), Ricardo Castanho, além de diretores de Centros e membros do conselho de administração.

