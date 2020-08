Romanelli lança e-book e orienta pré-candidatos às eleições de novembro

Material contém linguagem simples e acessível e pode ser acessado nas redes sociais

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) apresentou neste domingo, dia 16, um e-book com recomendações e orientações aos pré-candidatos a prefeito e vereador que podem disputar as eleições municipais de novembro. O material contém linguagem simples e acessível e pode ser acessado nas redes sociais.

“É um material de apoio, que contém informações detalhadas e simplificadas sobre as eleições de 15 de novembro. Traz orientações e as principais regras a serem seguidas por partidos e candidatos”, explica Romanelli.

A eleição se define no primeiro turno em 394 das 399 cidades paranaenses. Somente cinco cidades – Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel podem ter segundo turno dia 29 de novembro.

Como ainda há muitas dúvidas, desde os cuidados na pré-campanha, até a alteração do calendário eleitoral, o e-book responde a perguntas sobre o processo eleitoral, prazos, calendário, prestação de contas, propaganda, entre outras questões da pré-campanha e campanha.

Disponível em formato digital, o e-book traz no conteúdo, informações importantes sobre a pré-campanha eleitoral convenções partidárias, candidatos e registro de candidatura, regras da eleição proporcional, propaganda eleitoral, pesquisa e enquetes, arrecadação, gastos e prestação de contas e o dia da eleição.

“Vamos juntos fortalecer a nossa democracia e garantir que o resultado das urnas venha a se concretizar, com a diplomação e a posse dos eleitos, sem prejuízo por conta da falta de informação. Boa pré-campanha e campanha e eleição a todos”, disse o deputado.