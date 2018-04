Romanelli não é mais líder do governo e Pedro Lupion assume

Migração já estava prevista e acordada

O líder do governo na Assembleia Legislativa, Luiz Cláudio Romanelli(PSB) confirmou, em entrevista exclusiva ao npdiario no início da tarde desta quarta-feira, dia quatro, que amanhã entregará o cargo, que será ocupado pelo colega deputado estadual Pedro Lupion( DEM), “já estava prevista minha saída, cumpri minha missão e ajudei a construir e fortalecer o nome do Pedro, que é do Norte Pioneiro,um político jovem e qualificado para a função, não há traumas nem rachas, está tudo bem”, afirmou, por telefone celular.

Pedro, em primazia para a reportagem e também por telefone, disse que será o futuro líder , mas só pretende prestar declarações quando assumir o cargo, o que ocorrerá no final de semana quando Cida Borghetti(Progressista) ser oficialmente a governadora, “não tem sequelas nem divisões, está tudo certo, mas só vou falar mesmo quando for o líder, por enquanto, não seria correto, afinal o Roma ainda ocupa a cadeira”, argumentou.

Romanelli vai assumir a presidência da Comissão de Agricultura da AL. Os dois farão dobrada na eleição deste ano, já que o democrata é pré-candidato à Câmara Federal.