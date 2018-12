Romanelli otimista com Santo Antônio da Platina em 2019

Ele esteve na cidade no final de semana

O deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli(PSB) e sua esposa, Fabiana (fotos) estiveram no Norte Pioneiro mais uma vez no final de semana.O casal veio especialmente prestigiar o aniversário de 15 anos da filha de amigos e acabou também fazendo uma visita de cortesia ao npdiario, em Santo Antônio da Platina(fotos).

Na ocasião, o parlamentar se mostrou bastante otimista e entusiasmado com a parceria política com o prefeito Professor Zezão(PHS), vereadores e lideranças locais, “para 2019, estamos muito focados em atender a maioria das demandas do município”, assinalou ele, que deve ser eleito Primeiro Secretário da Assembleia Legislativa, um dos cargos mais cobiçados e poderosos do Parlamento do Paraná.

A esposa,Fabiana, atualmente é Diretora de Meio-ambiente da Sanepar, Mestre em Química e Doutora em Ciências pela Universidade Federal de São Carlos (SP);Especialista em Cultura da Inovação e sua Implementação Empresarial pela Universidade da Indústria; tem ampla experiência em Gestão de Projetos, Gestão Educacional, Gestão do Conhecimento, Gestão Ambiental, Estudos de Tendências de Futuro, Prospectiva e Planejamento Estratégico,Roadmapping, e Cenários.

Professora na Universidade Federal de Santa Catarina – 2003/2004; Pesquisadora no Instituto LACTEC – 2004/2006; Coordenadora de Projeto na Federação das Indústrias do Estado do Paraná – FIEP – 2006/2011; Chefe de Gabinete da Presidência da FIEP – 2011/2013; Professora de disciplinas relacionadas à Inovação e Sustentabilidade na Universidade Positivo – 2010 a 2016;Diretora do Departamento de Educação Profissional da Secretaria de Estado da Educação do Paraná – SEED

;superintendente da Educação na Secretaria de Estado da Educação do Paraná – SEED – 2015 a 2017; Conselheira da Associação Brasileira de Biogás – ABIOGAS – 2018; Conselheira do Conselho de Educação do Paraná – CEE – 2017 a 2018 e Diretora Presidente da CS Bioenergia – 2017 a 2018.

Fabiana também se reencontrou com a amiga, Lucila Machado(foto abaixo).