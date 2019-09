Romanelli pede rapidez nas obras da PR-092 (vídeo)

Quer mais celeridade na execução

O deputado Luiz Cláudio Romanelli esteve no Norte Pioneiro neste final de semana. Em Ribeirão do Pinhal, participou de reunião na chácara de Aparecida e Beto Fraiz. Na ocasião, enalteceu o governo de Carlos Massa Ratinho Junior e a certeza de investimentos na PR-092, rodovia fundamental para o progresso e o desenvolvimento econômico da região.

O parlamentar disse estar com expectativas positivas principalmente com relação a iniciativas prioritárias como a duplicação de quatro quilômetros na via e a execução de terceiras faixas cujo recurso financeiro de R$ 60 milhões já foi definido para melhorar o volume de tráfego e as condições de segurança.

Leia também: https://npdiario.com/cidades/norte-pioneiro-vai-revolucionar-economia-e-geopolitica-do-parana/

E ainda: https://npdiario.com/noticias-da-regiao/ratinho-promete-ampliar-infraestrutura-do-norte-pioneiro/