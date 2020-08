Romanelli pede urgência no apoio à cidades por temporal no NP

Houve o registro de queda da energia elétrica, destelhamento e prejuízos

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) pediu agilidade e urgência aos municípios atingidos por um forte temporal na manhã desta quarta-feira, 19, no Norte Pioneiro. Cornélio Procópio, Bandeirantes, Jacarezinho e Ribeirão Claro foram as cidades mais afetadas e que registraram os maiores prejuízos. “Já conversei com os prefeitos e com a Defesa Civil para que possamos agir com prontidão e agilidade no auxílio às famílias desabrigadas e as que sofreram perdas pelo temporal. Felizmente, não há registro de vítimas”, disse.

O temporal, acompanhado de granizo e rajadas de vento, destelhou casas e derrubou árvores, entre outros prejuízos. Em Jacarezinho, a ala de embarque da rodoviária ficou com o telhado parcialmente destruído. A chuva também inundou a parte interna e provocou a interdição do prédio. Árvores foram arrancadas pelas raízes e algumas caíram sobre carros nas avenidas principais da cidade. Um silo desativado ficou contorcido pelo vento. A camada de granizo no chão chegou a medir 10 centímetros.

Já em Bandeirantes, pelo menos um carro foi atingido por queda de árvore. Também houve interrupção do trânsito na rodovia por conta de árvores caídas e no portal de entrada da cidade, que interrompeu o tráfego de veículos. O trânsito foi interrompido na BR-369, entre Cambará e Jacarezinho. Em vários municípios da região houve o registro de queda da energia elétrica.

“Foi um prejuízo e um grande susto para moradores do Norte Pioneiro. Mas já acionamos todos os órgãos de defesa para que auxiliem as vítimas, restituem fornecimento de energia elétrica e desobstruam o tráfego, com a máxima urgência”, disse Romanelli.