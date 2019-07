Romanelli se reúne com prefeitos da Amunorpi, Cisnorpi e Amunop

Visita seis cidades

Nesta quinta, 4, e na sexta-feira, 6, o deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) se reúne com prefeitos da mesorregião do Norte Pioneiro. Nos dois dias, o parlamentar acompanha a agenda do governador Ratinho Junior nas cidades de Ribeirão Claro, Santo Antônio de Platina e Jacarezinho. O deputado ainda estará nas cidades de Cambará, Cornélio Procópio e Sertaneja.

Na quinta-feira, às 18h, Romanelli participa da liberação de recursos para as cidades da Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro) e as 20h recebe o título de cidadão honorário de Cambará na Câmara Municipal local.

Na sexta-feira, logo cedo, às 8h30, Romanelli participa da inauguração da nova sede da Gepatria (Grupo Especializado na Proteção do Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa) em Santo Antônio da Platina e às 11h30, da liberação de recursos para o Cisnorpi (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro). O governador Ratinho Junior vai anunciar a construção do Centro Regional de Especialidades de Jacarezinho.



Às 15h30, Romanelli e o secretário Sandro Alex (Infraestrutura e Logística) se reúnem com os prefeitos da Amunop (Associação dos Municípios do Norte do Paraná) em Cornélio Procópio. Às 18h, junto com o prefeito Jamison da Silva (PSD), vistorias as obras que estão sendo executadas em Sertaneja. Ás 19h30, o deputado e o prefeito inauguram a Praça da Bíblia, da revitalização da Avenida São Luz, pavimentação da rua Conrado Pereira da Silva e do recape asfáltico com galerias de águas pluviais em diversas ruas da cidade.