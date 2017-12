Romanelli viabiliza muro em colégio de Cambará

Depois de anos de trabalho intenso

Depois de muito esforço e trabalho intenso, o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (foto) comemorou no meio desta semana a breve construção do muro do Colégio Estadual Lucy Requião de Mello e Silva (fotos), localizada no bairro Ignez Panichi.

O investimento é de R$ 200. 847,32.

A construtora será a Val Martins, de Maringá.

Nas próximas semanas, o parlamentar entregará pessoalmente a ordem de serviço no município, “há pelo menos três anos estávamos procurando atender essa demanda”, assinalou.

De Ensino Fundamental e Médio, o estabelecimento de ensino funciona em prédio próprio situado à Rua Hermínio Haggi, nº 400. Foi construído por iniciativa do então prefeito Mohamad Ali Hamzé, em 2004, através de convênio firmado com o governo estadual e o Serviço Social Autônomo Paranacidade.

Em 2005, o prefeito Haggi Neto inaugurou o colégio, faltando apenas o muro.

Se englobar também a piscina, o imóvel chega a 497,64 metros lineares. Sem murar a piscina, chega a 425,00 metros lineares.