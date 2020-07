Romanelli viabiliza R$ 2,3 milhões para santuário católico de Joaquim Távora

Peregrinos e fiéis visitam o Santuário Santíssimo Nome de Jesus

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) destacou nesta quinta-feira, 16, as transformações que mudam a rotina de Joaquim Távora. Nos últimos dias, recursos do Estado e União permitiram à prefeitura investimentos em obras que vão atender, inclusive, moradores das cidades da região.

O Primeiro-secretário da Assembleia Legislativa informou que são mais de R$ 2,3 milhões em obras de infraestrutura “que vão alavancar o turismo da cidade e que, certamente, atrairão ainda mais visitantes até de outros estados”.

Turismo — Dos R$ 2,3 milhões em obras, mais de R$ 2 milhões são de recursos estaduais, conquistados através do trabalho parlamentar do parlamentar.

A prefeitura realizou os primeiros serviços de asfaltamento da rua das Figueiras, na área rural de Joaquim Távora. Os recursos são da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística, por meio do programa Paraná Mais Cidades. O prazo de execução da obra é de seis meses.

A via é o principal acesso de peregrinos e fiéis que visitam o Santuário Santíssimo Nome de Jesus, um dos principais pontos turísticos do Norte Pioneiro.

“Milhares de fiéis peregrinam de várias partes do Paraná e até de outros estados para visitar o santuário. Todo o acesso é por estrada de terra. A pavimentação, além de garantir mais segurança, vai incentivar o turismo religioso no Norte Pioneiro”, disse o deputado.

O investimento é de R$ 2.091.166,73. Além do asfalto, serão realizadas obras de construção de calçadas e galerias de águas pluviais.

Esportes — Outra obra em andamento, no Estádio Municipal Manoel da Silva Camelo tem recursos federais de R$ 216,8 mil. O espaço vai ganhar cabine de transmissão, e o bar, vestiário, muro lateral e entrada principal serão completamente reformados.

O prefeito Gelson Mansur diz que o investimento é necessário para oferecer acesso à prática esportiva e de lazer. “Graças ao apoio do governo e da União, temos conseguido recursos importantes para investir em vários setores. O deputado Romanelli é um parceiro e amigo de Joaquim Távora, que tem conquistado recursos importantes para grande parte destes investimentos”, destaca.

Economia — Outra medida que aponta o bom momento de Joaquim Távora, segundo Romanelli, é em relação às finanças da prefeitura que já pagou a primeira parcela do 13º salário a todos os servidores municipais.

“A medida atende 383 servidores ativos e o dinheiro movimenta a economia com a injeção de R$ 554.504,89. Com a antecipação do pagamento, a expectativa é proporcionar aos servidores um pouco mais de tranquilidade neste momento da pandemia do coronavírus”, avalia Romanelli.

A prefeitura tem mantido, disse Romanelli, o equilíbrio das contas “e isso resulta em benefícios à comunidade em todos os setores”.