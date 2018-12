Romanelli viabiliza viatura para 2º BPM de Jacarezinho

Entrega aconteceu na tarde desta quinta-feira

O Comandante do 2º BPM (Batalhão de Polícia Militar), Tenente-Coronel José Luiz de Oliveira, e demais PMs da sede em Jacarezinho, recepcionaram – na tarde desta quinta-feira, dia 20 – o assessor parlamentar Aguinaldo Rodrigues, representando o Deputado Estadual Luiz Cláudio Romanelli, e outras autoridades, entre elas o Vereador Edilson da Luz, Fernando Emmanuel Gonçalves Vieira, chefe do Núcleo Regional da Agricultura e Abastecimento,o jornalista Valcir Machado, o jovem Tiago Vilela, entre outros.

Aconteceu a entrega de mais uma nova viatura Fiat/Palio Weekend para emprego no policiamento ostensivo na área da corporação. Somente este ano, o Governo do Estado do Paraná destinou 12 novas viaturas para a Unidade.



O comandante agradeceu a atenção dada pelas lideranças políticas ao Norte Pioneiro, em especial Romanelli, enfatizando os benefícios de veículos em boas condições: “Com viaturas novas e bem equipadas, o Policial Militar pode dar uma resposta mais ágil nos atendimentos às ocorrências e, consequentemente, uma prestação de serviço de melhor qualidade à população;o PM chega a passar 24 horas dentro de uma viatura patrulhando e atendendo a demanda do 190 e, com uma viatura melhor, seu desgaste físico também será menor, o que reflete diretamente na melhoria da qualidade do seu atendimento”, enfatizou.