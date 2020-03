Romaria sai de Santo Antônio da Platina para Aparecida do Norte

Paróquia Santo Antônio de Pádua

A Diocese de Jacarezinho este ano, 2020, irá celebrar, de novo, a já tradicional romaria diocesana à Aparecida do Norte , que têm os objetivos de celebrar o aniversário da Diocese e fomentar a comunhão entre as diversas paróquias, pastorais e movimentos da Igreja Católica.

Em Santo Antônio da Platina, a participação está garantida.

Veja o cronograma:

Saída: 15 de maio de 2020 às 20h de frente a Igreja Matriz platinense;

Retorno: 16 de maio de 2020 às 16h do Santuário Nacional;

Valor: R$ 180,00 (pode ser dividido em até 4 vezes de R$ 45,00).

Reservando seu lugar, ganhará a camiseta da romaria que toda a Diocese estará usando no dia, para tal, é necessário deixar nome completo, número do RG e o tamanho da sua camiseta no escritório paroquial.