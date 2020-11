Rompimento de rede interrompe abastecimento em bairros de Santo Antônio

Previsão é a de que fornecimento de água volte gradativamente à normalidade à noite

A Sanepar informa que rompeu uma das principais redes de distribuição de água de Santo Antônio da Platina, neste domingo (15). As equipes trabalham no conserto da tubulação na Rua 24 de Maio, com previsão de concluir até de noite. Para efetuar o conserto estão fechados os setores de distribuição de água para as regiões dos bairros Santa Teresinha, Gralha Azul, Jardim das Oliveiras, Santo André, Vila Claro 3 e 4 e Jardim Gregório.

A previsão é a de que o fornecimento de água volte gradativamente à normalidade a partir das 19h30.

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. A Sanepar lembra que, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

A Sanepar pede que a população utilize água de maneira racional, evitando desperdícios.

O Serviço de Atendimento ao Cliente é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.