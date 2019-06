Rota do Rosário pode ser incluída nas Regiões Turísticas do PR

Projeto de Cobra Repórter

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) apresentou nesta terça-feira (4), na Assembleia Legislativa, um projeto de lei que inclui a “Rota do Rosário”, tradicional roteiro religioso do Norte Pioneiro e Campos Gerais, nas Regiões Turísticas do Estado do Paraná.

Como integrante da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa, o deputado Cobra Repórter sabe da importância do turismo religioso e de como ele colabora para o desenvolvimento local e regional.

Recentemente, o parlamentar recebeu os representantes da “Rota do Rosário” que solicitaram apoio para investimentos em infraestrutura nos municípios que fazem parte da rota, como melhorias viárias, de sinalização, recepção turística e outros. Mas Cobra Repórter decidiu ir além e está propondo a inclusão da rota no roteiro oficial do estado.

A “Rota do Rosário” é composta pelos seguintes municípios: Arapoti, Bandeirantes, Ibaiti, Jacarezinho, Jaguariaíva, Joaquim Távora, Piraí do Sul,Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos e Tomazina.



Cada cidade possui um atrativo religioso, como por exemplo, o Santuário de São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes, que realiza sua tradicional festa no mês de setembro e é visitada por peregrinos de todo o Brasil. Outro atrativo que chama bastante atenção é em Ribeirão Claro, que possui o Santuário Diocesano São Vicente Pallotti, o Recanto da Cascata, a Cascata Véu da Noiva, Gruta da Água Virtuosa, a Ponte Pênsil Alves Lima e o Mirante da Serra, atrações que unem o turismo religioso ao ecológico.

“Entendemos que a inclusão da rota no roteiro oficial do Paraná é muito importante, especialmente para os católicos do nosso Estado, do Brasil e do mundo, que terão mais um atrativo maravilhoso para conhecerem, o que irá gerar desenvolvimento e muitos empregos, projetando o nome de nosso Estado nacional e internacionalmente”, argumenta o deputado.

Fotos: Santuário de São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes, e Santuário Bom Jesus da Cana Verde, no Município de Siqueira Campos, que estão na Rota do Rosário/ Crédito: Jesus Campos