ROTAM e Canil flagram maconha em terminal rodoviário de Jacarezinho

Ônibus veio de Foz do Iguaçu

Em operação desencadeada pela ROTAM e Canil nesta sexta-feira,dia 16, no terminal rodoviário de Jacarezinho (avenida Brasil).

Sob supervisão do Comandante do 2ºBatalhão, Tenente-coronel José Luiz de Oliveira, foi realizada a abordagem num ônibus.Realizaram revistas nas bagagens e passageiros, inclusive com apoio dos cães de faro.

No momento da ação, um indivíduo suspeito ao perceber a entrada dos PMs no coletivo, entrou rapidamente no banheiro sendo,porém, seguido.



O homem havia tentado dispensar uma porção de maconha no vaso, todavia sem êxito, pois conseguiram apreender a droga ainda num saco plástico (foto).

Ainda durante as buscas o cachorro “Tor” localizou um papelote contendo farelos da erva dentro de uma bolsa, a qual foi constatado que pertencia ao elemento detido. Diante do fato, o acusado e todo o entorpecente apreendido foram encaminhados para lavratura da documentação de praxe.

O ônibus vinha de Foz do Iguaçu.