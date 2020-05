Rotam intensifica patrulha nas áreas rurais platinenses

Em fazendas, sítios, chácaras e ranchos

Nesta terça-feira, dia 19, ocorreu um intensificado policiamento nas áreas rurais do Norte Pioneiro, com ênfase em Santo Antônio da Platina, nos bairros: Palmital, Jacutinga e Regina Helena .

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, a equipe da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) realizou a patrulha com o objetivo de prevenir crimes que estão ocorrendo nos endereços.