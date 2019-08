Rotam platinense recupera carro roubado em Wenceslau Braz

Neste final de semana

Após tomar ciência de roubo ocorrido em Wenceslau Braz, onde cinco elementos com um Honda Civic prata (placas de São Paulo SP), participaram do roubo de um Toyota Corolla, a Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) intensificou o patrulhamento. Os PMs viram o Honda/Civic às 19h12m da sexta-feira, dia nove, na rua Antônio de Castro Vilas Boas, Vila Ribeiro, em Santo Antônio da Platina.

Realizada a abordagem do veículo, com o condutor e o passageiro submetidos a uma revista pessoal nada de ilícito encontrado. Porém, no interior havia alguns aparelhos celulares dos participantes do assalto, sendo que na sequência o motorista acabou confessando que mais envolvidos seriam outros três, já identificados, e estavam com o carro.

“Com certeza”, segundo o marginal estariam em Cambará ou Jacarezinho. Diante dos fatos foi dada voz de prisão para a dupla.

Os dois conduzidos até a 38° Delegacia de Polícia Civil e os fatos apresentados à autoridade policial juntamente com o Civic.

O Corolla e o trio de bandidos estão sendo procurados.

Resultados:

02 pessoas presas

01 Veículo apreendido Honda/Civic placas de São Paulo SP.

05 aparelhos celulares apreendidos