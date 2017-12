ROTAM prende rapaz na praça Matriz platinense

Nesta quinta-feira no centro

A ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) prendeu um homem na Praça da igreja Matriz nesta quinta-feira,dia 14, no centro de Santo Antônio da Platina.

A equipe em patrulhamento realizou a abordagem de Ewerton Guilherme Ribeiro (foto), com o qual foi encontrado um cigarro de maconha.



Ele recebeu voz de prisão e encaminhado em seguida juntamente com a droga para a delegacia de Polícia Civil para providências legais.

Em 2014, o mesmo rapaz foi preso no bairro Santa Efigênia,acusado de tentar matar Felipe Gonçalves Paes, 20, com golpe de faca no pescoço,em Chavantes, interior paulista.

Motivado por ciúme, teria passado uma faca no pescoço da vítima que teve ferimentos graves. Submetido a uma intervenção médica, permaneceu internado por um mês, e teve alta. Após a tentativa, Ewerton ainda teria ameaçado a vítima.