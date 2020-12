Mudança chamou atenção em Santo Antônio da Platina

A presidente do tradicional e conceituado Rotary Club platinense, Gisele Dias Pedroza, esclareceu as razões pelas quais a sede, na avenida Frei Guilherme (fotos), foi parcialmente alugada:

Informamos que a propriedade do imóvel utilizado pelo Rotary Club Associação de Senhoras de Rotarianos situado a AV: Frei Guilherme de Maria 104 pertence a Fundação Rotária de Santo Antônio da Platina Luiz Rodrigues de Oliveira com CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) normal e integralmente regular.

Devido a grandes mudanças e modernização na estrutura das reuniões de Rotary, o conselho Diretor da Fundação Rotaria Luiz Rodrigues de Oliveira resolveu de forma unânime locar o salão de cima do prédio para uma clinica odontológica.

Com o aluguel dessa parte do prédio, as reuniões continuarão sendo realizadas todas quarta-feiras às 20 horas no salão de baixo situado a R: Dionísio Paiola,410 (rua do Asilo São Francisco de Assis), na Vila São José.

Assim que a situação imposta pela pandemia for resolvida, também os encontros festivos serão promovidos no mesmo local.